Дискотека на льду и праздник для детей: в Челябинске 24 ноября начинают работать открытые катки

В парке Терешковой каток откроют 25 ноября. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске уже на следующей неделе начнут работать общественные катки под открытым небом. Первым, 24 ноября, откроется каток в городском саду Пушкина.

В пятницу, 25 ноября, заработает каток в парке Терешковой. На вечер уже запланирована праздничная программа в честь открытия сезона.

– В ЦПКиО имени Гагарина открытие катка запланировано на 17 декабря. Здесь также пройдет праздничная программа и дискотека на льду, с 18:00 до 22:00, – сообщили в пресс-службе Управления культуры Челябинска.

Ранее КП-Челябинск опубликовала расписание и цены на открытые, крытые и ночные ледовые катки города.

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