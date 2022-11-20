Комика Андрея Бебуришвили доставили в полицию накануне концерта в Челябинске

Комик прилетел в Челябинск с концертом. Фото: Андрей Бебуришвили.

Резидент Comedy Club, победитель Comedy Баттл и ведущий нескольких шоу на ТНТ Андрей Бебуришвили прилетел в Челябинск в рамках своего тура. Выступление пройдет вечером, 20 ноября. А в первой половине дня популярного комика задержала полиция.

– Сотрудники полиции привлекли к административной ответственности двух граждан, прибывших из Москвы, за курение в неположенном месте на территории аэропорта Челябинска. Нарушители были доставлены в служебное помещение транспортной полиции, где в отношении них составлены протоколы об административном, – сообщили КП-Челябинск в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

Андрей Бебуришвили снял видео для своих подписчиков о том, что произошло:

– Мы в полиции. Мы прилетели в Челябинск.

Комик признается, что это не первый его штраф за курение в неположенном месте. Особо иронично выглядит, что во время записи одного из видео у входа в аэропорт рядом со знаком «запрещено курить» курят две женщины.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.