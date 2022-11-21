Проблемы с кровью и глазами: врачи назвали самые частые болезни у детей Челябинской области

Берегите свое здоровье. Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинской области у детей часто появляются проблемы с глазами и мышцами. Такую статистику по заболеваниям предоставила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Елена Куковская:

− В Челябинской области на профосмотрах у несовершеннолетних чаще всего выявляют болезни глаз и их придаточного аппарата, системы кровообращения и костно-мышечной системы. По выявленной заболеваемости на первом месте стоят болезни органов дыхания, на втором − органов пищеварения, а на третьем − заболевания костно-мышечной системы.

Одна из главных причин заболеваний у детей – гиподинамия. По мнению врача от нее страдают дети любого возраста. Из-за малоподвижного образа жизни дети быстрее устают, больше раздражаются. Постепенно снизятся костная и мышечная масса, пострадают вегетативная и сердечно-сосудистые системы.

− Абсолютно в любом возрасте у ребенка должна присутствовать физическая активность. У школьников она должна составлять от 9 до 13 тысяч шагов в день, – добавляет детский кардиолог городской клинической больницы №1 Виктор Юрасов.

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