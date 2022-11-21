Отменена закупка стоимостью 7 млн рублей на продвижение экологического имиджа Челябинска

От подрядчика через СМИ и соцсети требовалось продвигать Челябинск с точки зрения экологически благоприятного города Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске отменили закупку на формирование и продвижение экологического имиджа города. Начальная цена контракта составляла 7,3 млн рублей. Информация об этом опубликована на официальном портале Госзакупок.

— В связи с отсутствием решения об одобрении крупной сделки по результатам запроса предложений в электронной форме, проводимого для субъектов малого и среднего предпринимательства, на сумму 7,3 млн рублей, отменить закупку, — говорится в материалах закупки.

Напомним, от подрядчика через СМИ и соцсети требовалось продвигать Челябинск с точки зрения экологически благоприятного города. Делать он это должен был с помощью текстов, видеороликов, подкастов, изображений и других мультимедийных материалов. Однако закупка вызвала вопросы среди общественников и горожан.

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