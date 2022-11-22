В Челябинске с 1 января вырастет тариф на содержание муниципального жилья

Тариф для муниципального жилья меняется ежегодно.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За муниципальное жилье в Челябинске с 1 января придется платить больше. Решение приняли депутаты Челябинской городской думы. Повышение платы за содержание жилого помещения составит 8,3%. Новый тариф также коснется собственников, которые не выбрали управляющую компанию.
— Таких домов достаточно большое количество, — прокомментировал председатель Гордумы Андрей Шмидт. — Сегодня было принято решение об индексации оплаты за жилое помещение на 8,3 процента. Это уровень инфляции, который определен сегодня в стране.
Повышение тарифа было и в 2022 году. Тогда рост составил 3,7%.
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