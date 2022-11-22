Подозревала подвох, но все равно выслала деньги: в Чебаркуле учительницу обманули при покупке щенка

Маленького бигля жительнице Чебаркуля так и не привезли Фото: Иван ВИСЛОВ

В Челябинской области мошенники обвели вокруг пальца учительницу, которая хотела купить щенка. Женщина пыталась обезопасить себя от возможного обмана, но все равно не получила собаку, а деньги потеряла.

41-летняя жительница Чебаркуля собиралась завести щенка бигля. Объявление о продаже собак этой охотничий породы она нашла в интернете. Учительница попросила продавца выслать видео живого товара, чтобы убедиться в его честности, и видео с милым щенком ей вскоре прислали. А заодно и ссылку для онлайн-перевода денег. За собачку просили без малого 10 тыс. рублей.

Женщина сразу забеспокоилась за сохранность своих сбережений. Она много раз слышала о мошенниках, которые используют данные карт, чтобы похитить все деньги со счета. Так что учительница перевела 10 тыс. рублей на карту своей дочери, на которой других средств не было. С дочкиной карты она отправила перевод, но вот беда: хозяин щенков сообщил, что деньги не пришли.

Горожанка снова пополнила карту дочери и выслала продавцу 10 тыс. рублей. Но и в этот раз ситуация повторилась: владелец породистых собак пожаловался, что денег не получал и потребовал отправить их в третий раз. В этот момент учительница поняла, что ее обманули и заявила в полицию.

— Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, — сообщили в региональном ГУ МВД. Коварного «продавца щенков» разыскивают.

Ранее в Челябинской области дочь спасла 83-летнюю мать от мошенников. Преступники возмущались и пытались доказать, что на самом деле дочь пенсионерки и есть аферистка.

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