Челябинские таможенники отдали нуждающимся почти 33 тысячи пар конфискованной обуви

Крупная партия обуви была конфискована еще прошлой зимой. Фото: пресс-служба Челябинской таможни

Вместо уничтожения – отдать нуждающимся. Челябинские таможенники передали крупную партию конфискованной обуви социальным учреждениям трех областей. Почти 33 тыс. пар распределили между геронтологический центром Копейска, Уктусским пансионатом для престарелых и инвалидов в Екатеринбурге и тюменским социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних «Семья».

Грузовик с обувью, ехавший из Киргизии, задержали в феврале этого года. По сопроводительным документам перевозилась партия весом 19 тонн общей стоимостью почти 150 тыс. долларов. Страна происхождения – Китай, получатель – коммерческая организация Екатеринбурга. Но она не занимается внешнеэкономической деятельностью – это показала проверка. А подпись генерального директора и печать на договоре оказались поддельными.

Подтверждающие таможенное декларирование документы при осмотре фуры найдены не были, как и не был установлен собственника груза. В августе Ленинский районный Челябинска признал 32 856 пар бесхозяйным и обратил их в доход государства.

Обувь – безопасна, заверил руководитель Челябинской таможни. Фото: пресс-служба Челябинской таможни

– К этому моменту представители Челябинской таможни начали работу по подготовке социально-значимых товаров к безвозмездной передаче: совместно с Управлением Роспотребнадзора Челябинской области проверены сертификаты соответствия, обувь признана безопасной для использования по прямому назначению, – разъяснил и.о. начальника Челябинской таможни Эдуард Туранов.

Передаче нуждающимся содействовали правительства Челябинской, Свердловской, Тюменской областей, а также полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе.

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