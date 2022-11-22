Новым главой Спецсвязи ФСО РФ в Челябинской области стал Сергей Шаламов

Сергей Шаламов. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

На должность начальника Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ в Челябинской области назначили Сергея Шаламова. Во вторник, 22 ноября, его представили губернатору Алексею Текслеру. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

На рабочей встрече также присутствовал начальник Управления специальной связи и информации ФСО РФ в УрФО Николай Рябко. Именно он представил губернатору Сергея Шаламова. В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества.

Губернатор Челябинской области поблагодарил Николая Рябко за внимание к региону, а Сергею Шаламову пожелал успешной работы на новом посту.

— Для вас Челябинская область – родной регион, вы хорошо понимаете его специфику, коллектив регионального Центра вам также хорошо знаком. Уверен, что компетентность, дисциплинированность, профессионализм позволят вам и вашим коллегам выполнять служебные задачи на самом высоком уровне, – резюмировал Алексей Текслер.

Центр специальной связи и информации ФСО в Челябинской области выполняет функции по государственной охране правительства и обеспечивает ее защищенной связью. Ранее структурное подразделение возглавлял Николай Зубарев. В сентябре он перешел на работу в министерство общественной безопасности региона. На новом месте Зубарев занял пост замминистра ведомства.

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