На территории горнолыжного курорта «Солнечная долина» появился зоопарк

Фото: управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям

На территории горнолыжного курорта «Солнечная долина» заработал зоопарк. Его владелец прошел проверку на соответствие лицензионным требованиям. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

— На основании результатов успешно пройденного обследования выдан соответствующий документ. Информация о зоопарке внесена в Реестр лицензий Россельхознадзора, — сообщили информагентству в ведомстве.

В зоопарке обитают свыше 40 хаски и самоедов, волки, еноты, козы, кролики, куры, рысь, лиса и северный олень. Также посетителям доступны лошади для верховой езды.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru