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НовостиОбщество22 ноября 2022 16:36

На территории горнолыжного курорта «Солнечная долина» появился зоопарк

Рассказываем, какие животные там обитают
Ян Стоев
Ян Стоев
Фото: управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям

Фото: управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям

На территории горнолыжного курорта «Солнечная долина» заработал зоопарк. Его владелец прошел проверку на соответствие лицензионным требованиям. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

— На основании результатов успешно пройденного обследования выдан соответствующий документ. Информация о зоопарке внесена в Реестр лицензий Россельхознадзора, — сообщили информагентству в ведомстве.

В зоопарке обитают свыше 40 хаски и самоедов, волки, еноты, козы, кролики, куры, рысь, лиса и северный олень. Также посетителям доступны лошади для верховой езды.

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