В Челябинской области пройдут девятые Рождественские чтения

Спикером на первом пленарном заседании станет Константин Малофеев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Уже на этой неделе в Челябинской области стартуют девятые Рождественские образовательные чтения. Об этом рассказали в пресс-службе челябинской метрополии.

— Тема чтений в этом году — «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека». В этом году региональные чтения имеют одновременно уровень окружных: в них примут участие представители всего Уральского федерального округа, — объяснили в метрополии.

Первое пленарное заседание по чтениям пройдет 24 ноября в 11 часов утра в отеле Radisson Blu. Главным спикером будет предприниматель Константин Малофеев. Кроме того, в рамках чтений пройдут ряд культурно-исторических и образовательных мероприятий в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Троицке.

Ранее в медицинском колледже ЮУГМУ в Челябинске начали готовить сестер милосердия. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области.

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