В Челябинске мать оставила своих дочерей без жилья

Решить вопрос девушкам помогла омбудсмен Юлия Сударенко Фото: Олег УКЛАДОВ

В Челябинске две девушки обратились в суд из-за матери, которая на деньги с маткапитала купила жилье, но не оформила доли на своих дочерей. Об этом рассказала омбудсмен области Юлия Сударенко.

— Когда девушки были еще несовершеннолетними, мама за счет средств материнского капитала приобрела две смежные комнаты в коммунальной квартире и оформила их только на себя, — объясняет уполномоченный по правам человека.

При этом позднее купленное женщиной жилье было признано аварийным. Его снесли, а взамен выделили квартиру, однако из-за того, что девушки не подписывали никаких документов, то они не могли пользоваться этой квартирой.

Позднее жилое помещение было признано аварийным и подлежащим сносу, а взамен была выделена квартира. Дети не участвовали в подписании каких-либо документов, связанных с получением жилья, а правом пользования данным жильем они были лишены. Девушки скитались по съёмным квартирам.

Сейчас прокуратура Курчатовского района Челябинска передала иск о выделении долей членам семьи в суд.

Ранее в Челябинской области мошенники обвели вокруг пальца учительницу, которая хотела купить щенка. Женщина пыталась обезопасить себя от возможного обмана, но все равно не получила собаку, а деньги потеряла.

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