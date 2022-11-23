Две недели с любимыми героями: в новогодние праздники на главной площади Челябинска покажут мультфильмы

Мультяшные герои предстанут на двух главных экранах города
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Ледовый городок на площади Революции в Челябинске станет кинотеатром для детей. С 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года на двух экранах будут показывать мультфильмы, причем со звуком.
— На сегодняшний день наш проект поддержали директор «Союзмультфильм» Борис Машковцев, группа «Рикки», ВГТРК, национальная киностудия «Беларусьфильм», и «Киноцентр имени С.А. Герасимова», — рассказала на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) начальник городского управления культуры Элеонора Халикова.
Маленькие посетители ледового городка увидят любимых героев сразу в нескольких тематических мультфильмах: «Фиксики. Аквариум.17 серия», «Остров капитанов», «Рыбка по имени Нельзя», «Девочка и дельфин». Список не окончательный, работа по подбору контента продолжается.
Тематику, скульптуры и горки главного ледового городка Челябинска в этом году можно посмотреть здесь.
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