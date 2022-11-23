На трассе М-5 в Челябинской области образовалась пробка после тройного ДТП

Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск/vk.com

В Челябинской области на трассе М-5 столкнулись сразу три иномарки. Авария произошла на 1572-м километре дороги утром 23 ноября.

Неудачно «встретились» Toyota Corolla, Toyota RAV4 и Nissan Qashqai. Люди не пострадали, но побитые автомобили заблокировали часть трассы.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, автоинспекторы регулировали движение на участке, пока устраняли последствия ДТП.

Ранее в Челябинской области столкнулись грузовик и LADA Kalina. С места аварии в больницу увезли 21-летнюю девушку-водителя LADA,

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