В Челябинской области рядом с жилыми домами заметили рысь

Рысь заглянула в гости к горожанам Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Дикая рысь перепугала жителей Каслей. Лесного зверя заметили вечером 22 ноября на городской окраине.

Хищница кралась вдоль заборов у домов на улице Карла Либкнехта. Встревоженные горожане вызвали инспектора охотнадзора, но тот рысь уже не застал: незваная гостья убежала в неизвестном направлении, скорее всего, вернулась в лес.

В региональном министерстве экологии выступили с обращением к южноуральцам. Граждан просят соблюдать осторожность.

— Главное правило при обнаружении хищника или иного дикого зверя в городе, поселке, на дороге — оставаться на безопасном расстоянии, — объяснили в минэкологии.

Если животное проявляет признаки агрессии, встретившим его людям советуют срочно звонить в МЧС, полицию и охотничий надзор.

В Челябинской области работает также горячая линия по вопросам, связанным с дикими животными и их средой обитания. Сообщить о попавших в беду или угрожающих людям зверях можно по номеру +7-919-335-91-59.

Ранее жителей Челябинской области проинструктировали, как вести себя при столкновении с медведем.

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