В Челябинской области с начала года поймали уже 38 телефонных террористов

Авторов ложных сообщений совместно ищут полицейские, сотрудники ФСБ и росгвардейцы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинске вынесли приговор мужчине, который в апреле этого года сообщил о минировании одной из городских школ. Бомб в классах не нашли, а автора «предупреждения» задержали. Оказалось, что в прошлом он уже нарушал закон — у челябинца была судимость за кражу. Теперь суд приговорил его к 3 годам в колонии строгого режима за заведомо ложное сообщение о теракте.

За телефонный терроризм также осудили жителя Агаповского района. Он «заминировал» медучреждение. Суд в этом случае был менее суров и назначил мужчине в качестве наказания полтора года условного лишения свободы.

— В результате совместных мероприятий УФСБ, полицейского главка и Росгвардии региона в 2022 году установлены и задержаны 38 лиц, осуществивших анонимные звонки, 8 из них осуждены, — сообщили в управлении ФСБ по Челябинской области.

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