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НовостиПроисшествия23 ноября 2022 15:34

В Челябинской области пострадали пять человек в ДТП с микроавтобусом

В Челябинской области водитель микроавтобуса врезался в дерево, пострадали 5 пассажиров
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области на 15 км автодороги Миасс-Карабаш произошло ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего людей с использованием сервиса BlaBlaCar. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

— По предварительным данным, 56-летний водитель Hyundai Starex не справился с управлением и выехал вправо за пределы дороги, врезавшись в дерево, — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате аварии пострадали пять пассажиров. На водителя микроавтобуса составили административный протокол по статье 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения). Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.

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