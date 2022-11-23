В Челябинской области пострадали пять человек в ДТП с микроавтобусом

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области на 15 км автодороги Миасс-Карабаш произошло ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего людей с использованием сервиса BlaBlaCar. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

— По предварительным данным, 56-летний водитель Hyundai Starex не справился с управлением и выехал вправо за пределы дороги, врезавшись в дерево, — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате аварии пострадали пять пассажиров. На водителя микроавтобуса составили административный протокол по статье 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения). Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.

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