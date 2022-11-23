В Челябинской области в результате ДТП погиб пассажир

Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинской области

В Каслинском районе произошло смертельное ДТП с участием иномарки и отечетственого автомобиля. Как уточнили в пресс-службе регионального ГИБДД, машины столкнулись на 21 километре автодороги Тюбук-Кыштым.

— Водитель, управляя автомобилем «Мерседес», по предварительным данным, не справился с управлением выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем «ВАЗ-2114», — уточнили в ведомстве.

От полученных травм сразу на месте ДТП скончался пассажир «ВАЗа» 2005 года рождения. Водитель же отечественного автомобиля был госпитализирован. Сейчас проводится служебная проверка.

Ранее в Челябинской области на 15 км автодороги Миасс-Карабаш произошло ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего людей с использованием сервиса BlaBlaCar. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

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