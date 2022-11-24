В Челябинской области в первом чтении приняли дефицитный бюджет

В заксобрании началось принятия областного бюджета, документ представил министр финансов Андрей Пшницын. Фото: zs74.ru

Бюджет 2023 года в Челябинской области будет дефицитным. Проект документа приняли депутаты Законодательного собрания региона.

По официальным прогнозам, доходы областной казны составят 226 млрд 19 млн рублей, расходы — 277 млрд 550 млн рублей. Таким образом дефицит оставит 51 млрд 531 млн рублей.

— Вы знаете, в каких непростых условиях формировался бюджет, — отметил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын. — Главная задача — сохранение устойчивости региональной экономики и социальной сферы, их дальнейшее развитие. С начала разработки бюджета, с сентября, прошло много времени. Позавчера состоялся очередной этап распределения федеральных средств. Это скорректирует динамику расходов и доходов на все три года.

Основная часть расходов областного бюджета — 70% — будет направлена на выполнение социальных обязательств.

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