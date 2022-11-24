Участники специальной военной операции из Челябинской области начали возвращаться домой

Фото: Андрей АБРАМОВ

Главного федерального инспектора по Челябинской области Дениса Чернятьева представили депутатам регионального Законодательного собрания. Новый инспектор рассказал о своей биографии: 6,5 лет он возглавлял Следственный комитет в Челябинске, а закончил службу в СК Башкирии. Также Чернятьев обозначил задачи, которые ему предстоит решать на новой должности, в них входит и контроль за оказание помощи мобилизованным и их семьям.

— С удовольствием вернулся, с удовольствием вижу знаковые лица, — поделился впечатлениями Денис Чернятьев. — Все свои силы и опыт намерен приложить для развития региона и соблюдение безопасности граждан.

Особое внимание главный федеральный инспектор уделил правам мобилизованных и участников спецоперации. Он сообщил, что бойцы уже начали возвращаться в регион и им также нужна поддержка.

— По поручению президента на особый контроль взято соблюдение прав на получение льгот участниками СВО и членами их семей, — отметил Денис Чернятьев. — Хочу обратить внимание на такую категорию, как лица, вернувшиеся со спецоперации, такие уже есть. Не только из числа тех, кто получили ранения. Есть люди, которые добросовестно отдали воинский долг и по истечению контракта возвращаются домой. Они также требуют отдельной заботы, могут испытывать проблемы в социализации.

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