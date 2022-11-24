На мальчике вспыхнули брюки: готовившего шашлык на Бажовском фестивале мужчину будут судить за травмы ребенка

На ребенка брызнули пылающие искры Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области в суд передают уголовное дело мужчины, которого обвиняют в причинении тяжких травм 11-летнему мальчику. Ребенок получил сильные ожоги минувшим летом на площадке Бажовского фестиваля в селе Демарино.

Житель Миасса приехал на фестивали и собирался пожарить там шашлыки. Он разводил огонь в мангале с помощью жидкости для розжига. Жидкость вспыхнула, искры попали на синтетические брюки стоявшего рядом ребенка. Одежда на 11-летнем мальчике загорелась.

— От возгорания одежды малолетнему причинены термические ожоги ног и руки 2-3 степени, площадью 15% поверхности тела, осложнившейся развитием ожоговой болезни, которые повлекли тяжкий вред здоровью, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Собиравшийся готовить шашлык мужчина полностью признал свою вину. За причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности ему грозит штраф до 80 тыс. рублей, исправительные работы или арест на срок до полугода.

Напомним, в Челябинске четырехлетняя девочка оказалась в ожоговом центре после того, как ее облили горячим чаем в детском саду.

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