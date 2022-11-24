В Новосинеглазовском заработал проект «В тонусе. Нейротерапия как метод профилактики деменции»

Фото предоставлено организаторами

Люди старшего возраста борются с деменцией с помощью бальных танцев и арт-терапии. Классические латинские движения повышают гибкость и подвижность, развивают чувство ритма, улучшают координацию.

Фото предоставлено организаторами

После каждого занятия танцами участники восстанавливают силы, слушая расслабляющие терапевтические сказки под медитативную музыку. Арт-терапевтические занятия помогают отвлечься от негативных мыслей и улучшают эмоциональный фон.

— Наша организация давно занимается профилактикой деменции. Ее основной составляющей является хорошее физическое здоровье и положительный эмоциональный фон. Наши участницы давно просили танцы, и мы решили совместить приятное с полезным, - говорит руководитель АНО «Человек напротив» Татьяна Кузнецова.

Фото предоставлено организаторами

О проекте можно узнать по телефону организации «Человек напротив»: 8 904 802-17-18.