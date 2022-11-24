Работать 31 декабря категорически не хотят 89% челябинцев

Челябинцы настроены 31 декабря посвятить предновогодним хлопотам, а не работе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

89% работающих челябинцев одобряют идею сделать 31 декабря выводным не только в этом году, но и в каждом следующем. Таковы результаты опроса, проведенного рекрутинговым сервисом SuperJob.

Против того, чтобы сделать 31 декабря нерабочим днем навсегда 5% челябинских респондентов, еще 6% не смогли определиться со своим мнением.

Челябинск оказался четвертым среди российских городов-миллионников по количеству сторонников новогоднего выходного. Больше — только в Казани, Краснодаре и Волгограде (в последнем за постоянный «нерабочий» статус 31 декабря высказались 91% горожан). Среди Москвичей идею оставить последний день года выходным навсегда одобрили 86%, среди жителей Екатеринбурга — 84%.

Законопроект о поправках в Трудовой кодекс, на постоянной основе присваивающих 31 декабря статус выходного дня собираются рассмотреть в Госдуме.

Напомним, в Челябинске в 19% фирм решили не устраивать новогодние корпоративы.

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