В Челябинске в 19% компаний решили не устраивать новогодний корпоратив

Праздник придет не во все офисы Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В 19% челябинских компаний уже решили, что не будут праздновать наступление 2023 года. Таковы результаты опроса, проведенного рекрутинговым сервисом SuperJob. При этом в 8% фирм в принципе не принято отмечать Новый год, а в оставшихся 11% решили не проводить корпоратив из-за сложной экономической ситуации.

В 22% челябинских компаний готовятся к празднованию, но устроить его планируют в офисе. Еще 19% работодателей бронируют места в ресторанах для новогодних корпоративов. В 5% фирм решили совсем отвлечься от забот, удалиться от рабочих мест и организовать корпоративы за городом.

А в трети компаний пока смотрят на коллег, оценивают цены на шампанское и мишуру, и думают: 32% работодателей признались, что еще не решили, стоит ли устроить новогодний корпоратив.

Напомним, в Челябинске потратят 10 млн рублей на строительство ледового городка с акулами, медузами и затонувшим кораблем.

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