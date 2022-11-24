Замминистра транспорта Александр Егоров назвал основную причину схода трамваев с путей в Челябинске

Кадр с видео: камеры "Интерсвязи"

На перекрестке проспекта Победы и улицы Кирова в Челябинске утром сошел с рельсов трамвай. Общественный транспорт перегородил проезд вагонам сразу на двух путях. На какое-то время даже образовалась небольшая пробка.

Заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров в интервью на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) назвал причину схода трамваев с путей, а также пояснил, почему от проблемы невозможно избавиться мгновенно.

— Нам придется выправлять эту ситуацию еще несколько лет, потому что 15 последних лет все деньги вкладывались в дороги, и капитальный ремонт рельсов не производил никто. В 2021 году губернатор выделил 250 млн рублей на ремонт трамвайных путей, в этом году — уже 600 млн рублей. На следующий год в планах — 1 млрд 300 тысяч рублей. Все больше и больше путей каждый год будет ремонтироваться, — отметил Александр Егоров.

Замминистра транспорта также рассказал КП-Челябинск, что в следующем году в городе начнут использовать новые технологии для ремонта рельсов, чтобы трамваи стали бесшумными, как в Екатеринбурге или Краснодаре.

— В этом году закупили станки по термитной сварке стыков — это основное, что стучит. В Челябинске никогда их не варили. Мы внедрили эту технологию. Также усилили службу пути. Текущим ремонтом занимались 60 человек, сейчас уже 92, в следующем году будет 168. Набираем людей, чтобы начать масштабные ремонты, —добавил Александр Егоров.

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