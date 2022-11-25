В ночной уборке снега на улицах Челябинска участвовали почти три сотни машин

Уборка снега продолжится и днем Фото: Иван МАКЕЕВ

Ночью, 25 ноября, уборкой снега на улицах Челябинска занимались 270 единиц техники и 136 дорожных рабочих. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

— Производится очистка дорожного покрытия, тротуаров, прилотковой части, остановок общественного транспорта от снега и наледи. Выполняются работы по вывозу снега, — указано в анонсе уборки.

Снег вывозят ударными темпами. Так, только за дневное время 24 ноября на специальный полигон рабочие на технике вывезли почти две тысячи кубометров снега.

Напомним, что на Южном Урале ожидаются снегопады. В связи с этим, на улицы Челябинска и дороги области вывели дополнительные экипажи ДПС. Они будут следить за порядком, регулировать движение и при необходимости помогать автомобилистам

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