«Стягивали силы противника на себя»: мобилизованных из Челябинской области наградили медалями

Военнослужащие в составе экипажа БМП стягивали силы противника на себя Фото: кадр с видео

Мобилизованных из Челябинской и Свердловской областей наградили медалями за мужество, отвагу и самоотверженность. Военнослужащие в составе экипажа БМП стягивали силы противника на себя, вынуждая его вскрывать свои позиции.

— Выявленные координаты передавались в командный пункт для нанесения артиллерийских ударов по противнику, — сообщили в Министерстве обороны.

Как рассказал наводчик БМП, они вытягивали на себя силы противника и передавали координаты артиллерии:

— Мы их выманили и артиллерия по ним ударила.

Военнослужащий шутит: на гражданке работа была связана с горячим металлом, здесь тоже горячо.

— Эта медаль означает, что нашу работу видят, ценят, что мы не зря здесь находимся, — поделился он.

— Сперва было страшновато, потом нормально стало, — вспоминает механик-водитель БМП. — Все наши товарищи действовали слаженно, это привело к хорошему результату.

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