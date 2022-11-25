Погода рехнулась: жителей Челябинской области предупредили о похолодании до -34 градусов

Южноуральцам сулят экстремальный мороз Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области вновь ударят морозы. Уже в ночь на субботу 26 ноября температура воздуха опустится до -24, -29, а в низинах и до -34 градусов.

Днем 26 ноября тоже будет холодно: от -19 до -14, а в низинах -24. Меньше мерзнуть будут только жители самых западных районов региона: там может потеплеть до -9.

В следующие два дня, по прогнозам метеорологов, погода окажется менее суровой, но все равно неласковой. В ночь на воскресенье температура воздуха опустится до -18, -23, а днем 27 ноября поднимется до -18, -13.

В ночь на 28 ноября возможны морозы до -29, а в понедельник днем прогнозируют -19, -14 градусов.

Суббота, скорее всего, окажется бесснежной, а потом в Челябинской области возможны небольшие снегопады.

Напомним, под Челябинском в середине ноября насмерть замерз мужчина, который пытался пешком добраться в города из села Долгодеревенского.

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