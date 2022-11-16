Смотрел на самолеты: челябинец отправился в 20-километровый пеший поход и замерз насмерть

Тело мужчины нашли среди сугробов. Фото: писково-спасательная служба Челябинской области

Под Челябинском погиб 34-летний мужчина. Его искали с вечера 15 ноября.

Челябинец решил дойти до дома пешком из села Долгодеревенское. В дороге он поговорил по телефону с родителями. Рассказал, что наблюдает за взлетом и посадкой самолетов (челябинский аэропорт находится как раз между городом и Долгодеревенским). Пожаловался, что сильно замерз, даже не чувствует ног.

Встревоженные родители позвонили в службу спасения. А сын перестал отвечать на их звонки.

Какой маршрут выбрал челябинец для пешего похода, родители не знали. Пришлось прочесывать всю территорию между городом и селом. — Участок протяженностью около 20-ти километров обследовали одновременно несколькими группами с применением внедорожной техники, автотранспорта, пешим ходом, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

Несмотря на все усилия, вечером нашли лишь следы пропавшего. Самого мужчину обнаружили только днем 16 ноября — уже мертвым. Найти тело помогли кинологи с собакой.

Тело передали сотрудникам полиции. Те постараются доподлинно выяснить причину смерти мужчины.

Напомним, в Челябинске 15 ноября погиб 77-летний пенсионер. Он выпал из окна собственной квартиры.

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