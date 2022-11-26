Отмена занятий в школах Челябинска 26 ноября 2022: кому не нужно идти в школу

Занятия отменены у 1-7 классов первой и второй смены Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В субботу, 26 ноября, из-за морозов отменили занятия у школьников 1-7 классов обоих смен. Это первая отмена занятий в этом учебном году.

— Комитетом по делам образования города Челябинска отменяются занятия в школах с первого по седьмой классы первой и второй смены, — сообщили в ЕДДС.

По данным сайта челябинского гидрометцентра, сегодня днем в городе ожидается переменная облачность, без существенных осадков -17..-19, ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 2-7 м/с. В ночь на воскресенье столбик термометра опустится до -20..-22. Холодная погода сохранится как минимум до понедельника.

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