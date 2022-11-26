«Летать совсем не может»: челябинцы выхаживают вороненка с раненым крылом в теплице и просят помощи

На воле Каркуша не выживет – замерзнет и умрет, боятся его спасители. Фото: Светлана Сенникова

«Вот упала! Летать совсем не может» – переживает Иван Сенников за раненую птицу, которая все набивает себе шишки. Беспомощного вороненка челябинец подобрал на дороге в частном секторе возле обувной фабрики «Юничел». И вот уже несколько дней Каркуша – так назвали найденыша – живет в теплице на огороде. Из коробки и соломы ему сделали гнездо, заботливо кормят и поят.

– Ест хлеб, мясо, фрукты и овощи – режем кусочками. Вода замерзает – вместо нее в плошку накладываем снег. Каркуша так интересно ест – поклюет, потом снег поест, как вместо воды горло промочит, потом опят продолжает есть, – с умилением рассказывает сестра спасителя Светлана. – Жалко его. Если выпустить – замерзнет и умрет.

Сердобольные челябинцы обратились в фонд животных «Спаси меня». Но там отказали, объяснив, что таких простых птиц как ворона не берут. Пока Каркуша продолжает жить в теплице на улице Бехтерева. Ухаживающие за птицей Иван и Светлана очень хотят, чтобы раненому вороненку помогли и вылечили крыло. КП-Челябинск просит неравнодушных звонить по телефону – 89080551920. Мы будем надеяться на отклик и следить за судьбой Каркуши.

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