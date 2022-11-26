«В Москве я не могу отдохнуть»: Наталья Краснова о том, почему столица проигрывает родному Челябинску

Признание челябинской звезды в теплых чувствах к родному городу обсуждают в Сети Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В сети множатся комментарии – поклонники блогера Натальи Красновой активно обсуждают ее признание в любви Челябинску. Который будто брутальный мужик – и с ним ну никак не развестись. Одни не понимают, за что можно питать теплые чувства к промышленному миллионнику, когда отсюда все давно «валят», другие – патриотичный настрой челябинской звезды поддерживают.

– В Москве я не могу отдохнуть. Сплю и все равно не высыпаюсь. А в Челябинске – высыпаюсь, – магическое воздействие родного города на нервную систему блогер еще в конце сентября отмечала на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM). Челябинск пленит ее еще и красотой.

– Мне очень нравится, очень красивый город. Помните, перед эфиром выходила на крышу, – обратилась Краснова к ведущим, – меня оттуда кое-как утащили.

Блогера и стендап-комика удивляет, что челябинцы думают, будто она уехала и теперь лишь навещает родную землю. Один из таких случаев, продолжила Наталья, произошел в книжном магазине. Девушка сказала ей: «Как круто, что вы к нам приехали». Ответ Красновой был таков:

– Какое приехали? Я тут 42 года живу!

Кроме того, она отметила особый – суровый – менталитет уральцев. Если в южных городах публика на концертах по полчаса аплодирует сразу после выхода Натальи на сцену, то в Екатеринбурге и Челябинске – тишина. Людям сначала надо доказать, что ты комик, потом они уже похлопают, пояснила Краснова ведущим радио «Комсомольская правда» (95,3 FM).

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