С водителя, сбившего двоих мальчиков возле арены «Трактор», намерены взыскать четверть миллиона рублей

Авария произошла на пешеходном переходе. Фото: Актуальные хроники/Telegram

В Челябинске будут судить лихача, сбившего мальчиков 11 и 12 лет возле ледовой арены «Трактор». Прокуратура направила уголовное дело в Калининский райсуд.

— Одному из детей причинен тяжкий вред здоровью, второму ребенку — легкий вред, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — Законным представителем потерпевшего заявлен гражданский иск на сумму 250 тыс. рублей.

Напомним, все произошло в 5м часу вечера 9 апреля. Мальчики шли в сторону арены «Трактор», где проходил хоккейный матч. Подростки перебегали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент их сбил Chevrolet Lacetti, который ехал в сторону улицы Братьев Кашириных. Мальчиков отбросило в разные стороны. Судя по записи с регистратора, мужчина ехал, не сбавляя скорости. Даже сбив детей, он проехал еще несколько метров, прежде чем остановиться.

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