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НовостиОбщество28 ноября 2022 11:16

Пили в несовместимых с жизнью дозах: в Челябинской области 24 человека насмерть отравились алкоголем

Жители Челябинской области стали чаще умирать от отравления алкоголем
Елена КОЛЧИНА
Травиться спиртным стали реже, но последствия сделались более фатальными

Травиться спиртным стали реже, но последствия сделались более фатальными

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Челябинской области 24 человека умерли от отравления алкогольными напитками с января по сентябрь 2022 года. Смертельных случаев втрое больше, чем в том же периоде прошлого года. Последние данные о печальных последствиях пьянства обнародовали в региональном управлении Роспотребнадзора.

— Причинами отравлений является употребление некачественной, фальсифицированной алкогольной продукции и употребление алкогольной продукции в дозах, несовместимых с жизнью, — уточнили в Роспотребнадзоре.

Некачественные напитки, которыми насмерть травились южноуральцы, чаще всего содержали этиловый спирт. В некоторых случаях в их состав входили метанол, 2-пропанол и другие ядовитые вещества.

Больше половины всех пострадавших от отравления спиртным в Челябинской области в этом году — мужчины. Кроме того, более 50% случаев отравления приходится на безработных.

Несмотря на рост количества смертельных случаев, в целом травиться горячительными напитками южноуральцы стали реже. За девять месяцев этого года к медикам попали 258 отравившихся, а в прошлом оду за тот же период отравились 334 любителя алкоголя.

Напомним, несколько дней назад пьяный магнитогорец зарезал жену, ранил ножом трехмесячного младенца и нанес несколько ран себе. Ребенка спас явившийся задерживать агрессора участковый. У сотрудника полиции оказалось медицинское образование.

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