Пили в несовместимых с жизнью дозах: в Челябинской области 24 человека насмерть отравились алкоголем

Травиться спиртным стали реже, но последствия сделались более фатальными Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Челябинской области 24 человека умерли от отравления алкогольными напитками с января по сентябрь 2022 года. Смертельных случаев втрое больше, чем в том же периоде прошлого года. Последние данные о печальных последствиях пьянства обнародовали в региональном управлении Роспотребнадзора.

— Причинами отравлений является употребление некачественной, фальсифицированной алкогольной продукции и употребление алкогольной продукции в дозах, несовместимых с жизнью, — уточнили в Роспотребнадзоре.

Некачественные напитки, которыми насмерть травились южноуральцы, чаще всего содержали этиловый спирт. В некоторых случаях в их состав входили метанол, 2-пропанол и другие ядовитые вещества.

Больше половины всех пострадавших от отравления спиртным в Челябинской области в этом году — мужчины. Кроме того, более 50% случаев отравления приходится на безработных.

Несмотря на рост количества смертельных случаев, в целом травиться горячительными напитками южноуральцы стали реже. За девять месяцев этого года к медикам попали 258 отравившихся, а в прошлом оду за тот же период отравились 334 любителя алкоголя.

Напомним, несколько дней назад пьяный магнитогорец зарезал жену, ранил ножом трехмесячного младенца и нанес несколько ран себе. Ребенка спас явившийся задерживать агрессора участковый. У сотрудника полиции оказалось медицинское образование.

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