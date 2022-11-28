В центре Челябинска продают торгово-развлекательный комплекс за 1,2 млрд рублей

ТРК «Куба». Фото: «Циан»

На улице Цвиллинга в центре Челябинска продают торгово-развлекательный комплекс «Куба». За объект площадью 50 тысяч квадратных метров просят сумму в 1,2 млрд рублей. Информация об этом опубликована на портале недвижимости «Циан».

— В здании есть шесть эскалаторов, банкомат, игровая комната, аптека, супермаркет, фуд-корт, ресторан, кинотеатр, кафе, — говорится в объявлении.

Всего в ТРК пять этажей, если считать вместе с цокольным, на котором расположена подземная парковка на 500 мест. Рядом с объектом в шаговой доступности находятся бизнес-центры, административные здания, театры и пешеходная часть улицы Кирова.

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