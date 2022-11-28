Жители Кунашакского района отправили гуманитарную помощь мобилизованным землякам

Фото: администрация Кунашакского муниципального района

В Челябинской области мобилизованные из Кунашакского района, которые сейчас проходят боевое слаживание на полигоне в Чебаркуле, получили гуманитарный груз от своих земляков. В конце прошлой недели им доставили теплую одежду, медикаменты и продукты.

Груз для мобилизованных привез глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов. Он также проверил, как проходит у земляков боевое слаживание. В дальнейшем гуманитарную помощь будут направлять уже не на полигон, а в зону проведения СВО.

Фото: администрация Кунашакского муниципального района

Как сообщили в пресс-службе администрации Кунашакского района, следующая отправка груза планируется в середине декабря. Сбор вещей, медикаментов и продуктов осуществляется через управление социальной защиты населения.

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