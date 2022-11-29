Челябинские волонтеры ведут сбор денег на покупку тепловизоров мобилизованным

Всего волонтеры хотят купить 4 таких прицела

Волонтеры закрытого города Трехгорный объявили сбор средств для закупки прицелов с тепловизорами для южноуральских мобилизованных. Как пишут активисты в социальных сетях, на эти цели необходимо 1,4 млн рублей.

— Четыре бойца из Трехгорного, проходящие боевую подготовку в Чебаркуле, просят помощи. Им в короткие сроки нужно купить или собрать средства на очень дорогую, но очень важную вещь — тепловизорный прицел, — указано в посте в группе «Подслушано Трехгорный» в ВКонтакте.

На данный момент собрано 60 тысяч рублей. При этом стоимость одного такого прицела составляет около 350 тысяч рублей.

Ранее мэрия Челябинска и депутаты гордумы утвердили новую меру поддержки для жен мобилизованных горожан. Они получат единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru