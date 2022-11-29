На трассе М-5 в Челябинской области загорелся грузовик

Фото: УГИБДД по Челябинской области

Движение на трассе М-5 в Челябинской области ограничили из-за горящего грузовика. Кабина фуры вспыхнула на 1753-м километре трассы утром 29 ноября. Сотрудники ДПС организовали на участке реверсивное движение.

— По предварительным данным, возгорание произошло в моторном отсеке грузового транспортного средства, — рассказали в региональном управлении ГИБДД.

Фото: УГИБДД по Челябинской области

Прибывшие на место происшествия пожарные потушили машину. После этого движение на дороге восстановилось. Серьезных заторов, по данным ГИБДД, удалось избежать.

Напомним, накануне проезд по М-5 перекрыл другой грузовик. Фуру во время аварии развернуло так, что она заблокировала поезд по трассе сразу в обе стороны.

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