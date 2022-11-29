В Копейске переполненной маршруткой управлял пьяный водитель

Проверка показала: маршрутчик перебрал со спиртным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области поймали пьяного водителя маршрутки.

Автобус ГАЗ, ехавший по маршруту «Вокзал – поселок Советов» остановили в Копейске в утренний час пик 29 ноября. Сотрудники ДПС хотели просто проверить документы, но заметили, что водитель пьян. Мужчине запретили возвращаться за руль.

Маршрутку, которой управлял любитель алкоголя, пришлось покинуть 21 пассажиру. Сидя из них ехали только 14, остальные стояли в салоне — это нарушение правил перевозки пассажиров.

— В результате освидетельствования на состояние алкогольного опьянения прибор показал, что содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе составляет 0,204 мг/л, при минимально допустимом 0,16 мг/л, — рассказали в региональном управлении ГИБДД.

В отношении 44-летнего мужчины возбудили административные дела о вождении в состоянии опьянения и нарушении правил перевозки людей. Маршрутку эвакуировали на штрафстоянку, а ее водителю теперь грозит штраф в 30 тыс. рублей. У него также могут отобрать водительские права на срок от 1,5 до 2 лет.

Напомним, в Челябинской области 24 человека умерли с начала года от отравления алкоголем.

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