В МЧС назвали причину взрыва в районе челябинского поселка Новосинеглазово

Огромный клуб дыма был видел из разных районов города. Фото: читатель КП
Взрыв в районе челябинского поселка Новосинеглазово произошел в результате работ на Новосмолинском карьере. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
— В ходе уточнения обстановки установлено, что на карьере Новосмолинский при производственной добыче щебня проводился подрыв породы. В связи с промерзшим грунтом количество закладываемого взрывчатого вещества было увеличено, — прокомментировали в чрезвычайном ведомстве.
Пострадавших нет, сейчас объект работает в штатном режиме.
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