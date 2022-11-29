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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 13:01

В МЧС назвали причину взрыва в районе челябинского поселка Новосинеглазово

На Новосмолинском карьере шли работы по подрыву пород
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Огромный клуб дыма был видел из разных районов города. Фото: читатель КП

Огромный клуб дыма был видел из разных районов города. Фото: читатель КП

Взрыв в районе челябинского поселка Новосинеглазово произошел в результате работ на Новосмолинском карьере. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

— В ходе уточнения обстановки установлено, что на карьере Новосмолинский при производственной добыче щебня проводился подрыв породы. В связи с промерзшим грунтом количество закладываемого взрывчатого вещества было увеличено, — прокомментировали в чрезвычайном ведомстве.

Пострадавших нет, сейчас объект работает в штатном режиме.

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