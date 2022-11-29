На крупном перекрестке в центре Челябинска столкнулись четыре автомобиля

Фото: читатель КП-Челябинск

Во вторник, 29 ноября, на пересечении проспектов Свердловского и Ленина в Челябинске столкнулись четыре автомобиля. Момент ДТП попал на уличную камеру видеонаблюдения.

— На проспекте Ленина образовалась огромная пробка. И транспорт общественный уже в ряд выстроился на Детском мире, — рассказал читатель КП-Челябинск.

Фото: читатель КП-Челябинск

На место происшествия вскоре прибыли сотрудники ДПС. Попавшие в ДТП автомобили убрали с проезжей части.

Фото: читатель КП-Челябинск

В пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска рассказали, что в ДТП попали автомобили Hyundai, Mazda, Honda и ВАЗ «двенадцатой» модели.

— В результате ДТП, водители и другие участники дорожного движения не пострадали, — прокомментировали в ГИБДД Челябинска.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГИБДД Челябинска

Фото: ГИБДД Челябинска

Фото: ГИБДД Челябинска

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