На крупном перекрестке в центре Челябинска столкнулись четыре автомобиля

Фото: читатель КП-Челябинск
Во вторник, 29 ноября, на пересечении проспектов Свердловского и Ленина в Челябинске столкнулись четыре автомобиля. Момент ДТП попал на уличную камеру видеонаблюдения.
— На проспекте Ленина образовалась огромная пробка. И транспорт общественный уже в ряд выстроился на Детском мире, — рассказал читатель КП-Челябинск.
Фото: читатель КП-Челябинск
На место происшествия вскоре прибыли сотрудники ДПС. Попавшие в ДТП автомобили убрали с проезжей части.
Фото: читатель КП-Челябинск
В пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска рассказали, что в ДТП попали автомобили Hyundai, Mazda, Honda и ВАЗ «двенадцатой» модели.
— В результате ДТП, водители и другие участники дорожного движения не пострадали, — прокомментировали в ГИБДД Челябинска.
Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
Фото: ГИБДД Челябинска
Фото: ГИБДД Челябинска
Фото: ГИБДД Челябинска
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