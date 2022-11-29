Роскачество будет продвигать на международном рынке продукцию из Челябинской области

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с руководителем Роскачества Максимом Протасовым. Стороны обсудили вопросы сотрудничества по продвижению товаров и услуг от южноуральских производителей на внешний и внутренний рынки. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщили в пресс-служба главы региона.

— В рамках встречи состоялось подписание соглашения о взаимодействии между правительством Челябинской области и Роскачеством. Соглашение предполагает сотрудничество, направленное на повышение качества и безопасности продукции, произведенной в регионе, продвижение товаров с российским Знаком качества на отечественном и международном рынках, а также проведение диагностики эффективности бизнес-процессов на предприятиях области, — отметили в пресс-службе губернатора.

Алексей Текслер заявил, что у Челябинской области имеется большое поле для сотрудничества с Роскачеством. Прежде всего, речь идет о продукции металлургических и машиностроительных предприятий. К примеру, автомобиль «Урал», который производят на одноименном заводе в Миассе, имеет известность во многих странах. При этом Челябинская область является не только промышленным, но и аграрным регионом. Продукция южноуральских сельхозтоваропроизводителей представлена практически в каждом магазине страны, а также в СНГ и Дальнем зарубежье.

Максим Протасов пообещал, что Роскачество окажет поддержку предприятиям региона в диагностике бизнес-процессов. Кроме того, в рамках сотрудничества будет расширен мониторинг качества местных товаров.

— Я уверен, что при нашей совместной работе у производителей Челябинской области высокие перспективы в выпуске продукции, которая будет отмечена российским Знаком качества. Это позволит включать такие товары в нашу программу продвижения в федеральном ритейле и за рубежом. Кроме того, мы изучим возможность сертификации производителей региона для получения органического знака и зелёного знака — знаков экологически чистой продукции, оператором которых является Роскачество. Также важной частью нашей работы станет сертификация предприятий Челябинской области по стандарту «Халяль» и содействие поставкам такой продукции в том числе на экспорт», — заявил руководитель Роскачества.

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