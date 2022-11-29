В Челябинской области гранты на социальные проекты смогут получить иностранцы

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в Южно–Уральском гражданском форуме–2022. Открывая дискуссию, глава региона отметил важную роль участников некоммерческих организаций, волонтеров в решении социальных задач.

— Волонтеры и сотрудники НКО сыграли огромную роль в преодолении пандемии covid-19, ее последствий, — подчеркнул Алексей Текслер. — С началом специальной военной операции возникли новые вызовы. Это помощь новым регионам России, поддержка наших военнослужащих и их семей, усиление патриотического воспитания. Скажу честно, без участия НКО решить многие из этих вопросов было бы сложно, а подчас невозможно.

Показателем эффективной совместной работы стало включение Челябинской области в топ-5 всероссийского рейтинга «Регион-НКО».

Система вовлечения граждан в некоммерческий сектор во многом зависит от того, как организована работа на местах, — уверен губернатор, поэтому принято решение в 2,5 раза увеличить финансирование, направленное на поддержку муниципальных проектов. Кроме того, будет оказана поддержка иностранным студентам через гранты, но при условии, что их проекты будут реализованы на территории Челябинской области.

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