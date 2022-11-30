В Златоусте матери погибшего в ходе СВО военнослужащего вручили орден Мужества

Фото: мэрия Златоуста
В городе Златоусте Челябинской области наградили посмертно орденом Мужества погибшего в ходе спецоперации военнослужащего Дениса Зиннатуллина. Он проявил отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга. Об этом сообщили в городской администрации.
— Награду своего сына Дениса Лидия Ишмуратовна Зиннатуллина получила из рук военного комиссара Владимира Казимирчука и главы округа Максима Пекарского, — прокомментировали в мэрии Златоуста.
Фото: мэрия Златоуста
Фото: мэрия Златоуста
Старшине Денису Зиннатуллину было 36 лет. Он погиб 13 июля в ходе боевых действий в зоне СВО. Указ о присвоении златоустовцу ордена Мужества президент России Владимир Путин подписал 14 сентября.
Денис Зинатуллин. Фото: читатель КП
Накануне в администрации Магнитогорска провели торжественную церемонию для матери погибшего 19-летнего Данилы Егорова. Женщине передали посмертно присвоенный ее сыну Орден Мужества.
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