В Златоусте матери погибшего в ходе СВО военнослужащего вручили орден Мужества

Фото: мэрия Златоуста

В городе Златоусте Челябинской области наградили посмертно орденом Мужества погибшего в ходе спецоперации военнослужащего Дениса Зиннатуллина. Он проявил отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга. Об этом сообщили в городской администрации.

— Награду своего сына Дениса Лидия Ишмуратовна Зиннатуллина получила из рук военного комиссара Владимира Казимирчука и главы округа Максима Пекарского, — прокомментировали в мэрии Златоуста.

Фото: мэрия Златоуста

Фото: мэрия Златоуста

Старшине Денису Зиннатуллину было 36 лет. Он погиб 13 июля в ходе боевых действий в зоне СВО. Указ о присвоении златоустовцу ордена Мужества президент России Владимир Путин подписал 14 сентября.

Денис Зинатуллин. Фото: читатель КП

Накануне в администрации Магнитогорска провели торжественную церемонию для матери погибшего 19-летнего Данилы Егорова. Женщине передали посмертно присвоенный ее сыну Орден Мужества.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru