Администрация Челябинска потратила 36 млн рублей на покупку фонарных столбов с позолоченным гербом города

В рамках контракта подрядчик поставит 100 комплектов опор освещения Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На пешеходной части улицы Кирова в Челябинске началась установка опор освещения с позолоченными гербами города. Всего на их покупку потратили 36,1 млн рублей. Информация об этом размещена на портале Госзакупок.

Контракт был заключен с фирмой «Регионстрой» из Перми. Она поставит 100 комплектов опор освещения «LED INNOVA-TION» (модель LI-RHS17366A) китайского производства. На продукцию будет действовать гарантия сроком не менее трех лет.

Иллюстрация: конкурсная документация

Установкой фонарных столбов будет заниматься структура городской администрации МБУ «ЭВИС». Комитет дорожного хозяйства Челябинска в своем телеграм-канале уже ведет отчет о проделанной работе.

Иллюстрация: конкурсная документация

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