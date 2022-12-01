13 декабря в Челябинской области откроются первые семейные МФЦ

МФЦ откроются в Челябинске, Магнитогорске, Верхнем Уфалее и Коркино Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 13 декабря в Челябинской области откроются четыре семейных многофункциональных центра. Как рассказали в региональном минсоце, клиенты смогут получить все необходимые услуги в режиме «одного окна».

— Проделана колоссальная работа, и уже 13 декабря семейные МФЦ откроют свои двери для семей с детьми в Челябинске, Коркино, Верхнем Уфалее и Магнитогорске, — говорит министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

Суть новых МФЦ в том, что жителям не придется посещать разные инстанции, чтобы взять нужные справки. Чтобы обеспечить это, сотрудники центров будут самостоятельно запрашивать документы у других ведомств.

Центры будут работать по следующим адресам: Румянцева, 19-А (Челябинск), Маяковского, 20-А (Верхний Уфалей), Карла Маркса, 185 (Магнитогорск), и 30 лет ВЛКСМ, 27 (Коркино).

Ранее стало известно, что в Челябинске откроют первый в регионе онкоурологический центр. Там смогут выявлять злокачественные опухоли предстательной железы, почек и мочевого пузыря на ранних стадиях.

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