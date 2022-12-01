Светофоры включат после окончания работ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 1 декабря, в Курчатовском и Металлургическом районе Челябинска отключат сразу три светофора. Об этом рассказали в комитете дорожного хозяйства города.

— Планируется отключение светофора на перекрестке Комсомольского проспекта-Красного Урала, а также в районе остановки «ЭСПЦ-5» по Монтажников и на перекрестке шоссе Металлургов-2-й Павелецкой, — объяснили в управлении.

Каждый светофор отключат в разное время. Так, светофор в Курчатовском районе будет не работать с 8 до 18 утра. Затем в 9 утра отключат регулировщик в районе остановки «ЭСПЦ-5», а на перекрестке шоссе Металлургов-2-й Павелецкой светофор выключат в 11 утра. Они продолжат работу по окончанию работ.

Ранее в селе Варна Челябинской области пропало газоснабжение. Как сообщили в администрации Варненского района, причина отключения — случившаяся вечером 29 ноября авария.

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