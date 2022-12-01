К выходным в Челябинской области похолодает до 33 градусов

Также ожидается небольшой снег Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ближе к выходным в Челябинской области может похолодать до −33 градусов. Как рассказали в региональном гидрометцентре, ночные температуры будут постепенно опускаться до 3 декабря.

— С 1 по 3 декабря в Челябинской области ожидается постепенное похолодание. В ночное время в низинах региона температура опустится с −28 градусов 1 декабря и −33 градусов 3 декабря, — уточняют синоптики.

Ожидается похолодание и в дневное время. Если сегодня, 1 декабря, в Челябинской области температура будет держаться от −12 до −17 градусов, то уже 3 декабря столбик термометра упадет до −22 градусов.

Ранее челябинские родители рассказали о холоде и сильном сквозняке в палатах с детьми педиатрического отделения челябинской ГКБ № 9. В соцсетях появились жалобы на очень сильный сквозняк, закостеневающие и даже заледеневающие окна.

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