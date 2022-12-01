Снег втрое плотнее обычного: горный район в Челябинской области сковал снежный панцирь

Фото: нацпарк "Таганай"

На Дальнем Таганае в Челябинской области еще до начала календарной зимы появились чрезвычайно прочные сугробы. На поднимающихся в гору склонах туристы рискуют по пояс провалиться в снег, если сойдут с проторенных троп. Но выше по поверхности снежных завалов можно ходить почти без страха провалиться. Снежный панцирь в горах сформировался из-за суровой погоды.

Фото: нацпарк "Таганай"

— При низкой температуре и сильном ветре снежинки сталкиваются в воздухе, крошатся и падают на землю в виде обломков, — объяснили в пресс-службе нацпарка «Таганай». — Плотность такого снега почти в три раза больше того, что выпал в тихую погоду.

Напомним, резкие перепады погоды в минувшем ноябре создали еще одно необычное явление. На реке Юрюзань распустились хрупкие ледяные цветы.

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