Хрупкая красота: в Челябинской области заметили уникальные ледяные цветы

Фото: нацпарк "Таганай"
На реке Юрюзань в Челябинской области выросли ледяные цветы. Причудливые лепестки инея появились над холодной водой.
Ледяные цветы считают очень редким явлением. Для их возникновения необходимо сочетание погодных условий: тонкий лед, полное безветрие, значительная разница в температурах воздуха и воды. Удивительно, что на Юрюзани уже второй год подряд совпадают все эти факторы и появляется причудливый фигурный иней.
Фото: нацпарк "Таганай"
Надолго природное украшение реки не задержится: цветы изо льда выходят очень хрупкими.
—Любоваться инеем можно совсем недолго, ведь при малейшем ветре вся эта красота исчезает, — рассказали в пресс-службе нацпарка «Таганай».
Ранее на Дальнем Таганае заметили другое чудо природы — над заснеженными горами поднялся световой столб.
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