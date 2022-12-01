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НовостиЗдоровье1 декабря 2022 6:25

В Челябинской области 98 человек за день заболели коронавирусом

За то же время умерли два пациента
Елена КОЛЧИНА
На лечении остаются более 1,3 тыс. жителей Челябинской области

На лечении остаются более 1,3 тыс. жителей Челябинской области

Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области диагностировали коронавирус у 98 человек, в том числе у семерых школьников. Уровень заболеваемости не снижается с начала ноября.

По данным регионального министерства здравоохранения к 1 декабря, от Covid-19 продолжают лечиться 1 355 южноуральцев.

За сутки от ковидной пневмонии умерли два пациента.

Уже 393 628 официально подтвержденных случаев Covid-19 насчитали в Челябинской области за все время с начала пандемии.

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