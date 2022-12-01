В Челябинской области 98 человек за день заболели коронавирусом

На лечении остаются более 1,3 тыс. жителей Челябинской области
Фото: Валентина ВАГАНОВА
За последний день в Челябинской области диагностировали коронавирус у 98 человек, в том числе у семерых школьников. Уровень заболеваемости не снижается с начала ноября.
По данным регионального министерства здравоохранения к 1 декабря, от Covid-19 продолжают лечиться 1 355 южноуральцев.
За сутки от ковидной пневмонии умерли два пациента.
Уже 393 628 официально подтвержденных случаев Covid-19 насчитали в Челябинской области за все время с начала пандемии.
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