В Челябинской области 98 человек за день заболели коронавирусом

На лечении остаются более 1,3 тыс. жителей Челябинской области Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области диагностировали коронавирус у 98 человек, в том числе у семерых школьников. Уровень заболеваемости не снижается с начала ноября.

По данным регионального министерства здравоохранения к 1 декабря, от Covid-19 продолжают лечиться 1 355 южноуральцев.

За сутки от ковидной пневмонии умерли два пациента.

Уже 393 628 официально подтвержденных случаев Covid-19 насчитали в Челябинской области за все время с начала пандемии.

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